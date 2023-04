Il pronostico di Chelsea-Real Madrid: almeno una rete per tempo a 1.80

I Blues negli ottavi avevano rimediato al ko dell'andata col Dortmund (0-1) vincendo 2-0 a Stamford Bridge. Un punteggio che, se replicato con gli spagnoli, porterebbe il match ai supplementari.

Chelsea-Real Madrid, fai il tuo pronostico

Aria di Goal a Stamford Bridge, ecco la quota

Chi aveva pronosticato Over 2,5 in Real Madrid-Chelsea ha più di un motivo per rammaricarsi. Il Real ha effettuato 18 tiri totali, la metà dei quali nello specchio della porta di Kepa. Anche il Chelsea però ha costruito diverse palle gol: dunque, i due gol stanno decisamente stretti. Non è una novità però se si guardano i risultati dei londinesi in Champions: sette volte su nove, infatti, Havertz e compagni hanno centrato il Multigol 2-3 ovvero minimo due, massimo tre reti in partita.

Non a caso, i bookie sono piuttosto indecisi sull'esito Under/Over 2,5 del match, dati in molti casi alla stessa quota (1.85 circa). Equilibrio anche nell'1X2 finale, con il successo di una delle due squadre in lavagna a 2.60 e il pareggio proposto a 3.40. Tra Goal e No Goal invece è il primo ad avere più chances di farsi vedere.

Uno sguardo alle quote per questo tipo di mercato: per Better e GoldBet il Goal paga 1.75 contro l'1.95 del No Goal. Scenario simile sulla lavagna di Cplay e Begamestar: segnano entrambe a 1.74, almeno una squadra a secco a 1.98.

Oltre al Goal un'altra opzione da tenere d'occhio è l'Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo: a quota 1.80 può meritare considerazione.