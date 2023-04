Pronostico Alanyaspor-Galatasaray, Icardi e compagni favoriti

Oltre alla Champions il palinsesto di metà settimana propone le partite della trentesima giornata della Super Lig turca. In campo il Galatasaray di Icardi, Zaniolo e Mertens, attuale capolista con sei punti di vantaggio sul Fenerbahce, per sfidare in trasferta l'Alanyaspor che ha perso l'ultimo match disputato (1-3) contro l'Antalyaspor e deve quindi ancora mettere al sicuro la salvezza.