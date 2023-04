Champions League, ecco il pronostico e le quote di Inter-Benfica

La squadra di Simone Inzaghi nelle precedenti tre gare interne di questa competizione non solo ha sempre vinto ma non ha neanche mai subito gol. L'Inter prima di battere per 1-0 il Porto agli ottavi di finale aveva fatto registrare due vittorie nel gruppo C contro il Viktoria Plzn (4-0) e il Barcellona (1-0).

I nerazzurri dovranno stare attenti a non sottovalutare un Benfica che nell'ultima trasferta europea ha vinto soltanto per 2-0 sul campo del modesto Club Brugge ma nella fase a gironi del torneo è riuscita a conquistare ben 7 punti lontano dal "da Luz" (2-1 a Torino contro la Juventus, 1-1 al "Parco dei Principi" con il Psg e successo per 6-1 sul campo del Maccabi Haifa).

Portoghesi sbilanciati in avanti, ecco cosa può accadere

Le quote pendono leggermente dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 2.15 mentre il "2" dei portoghesi si gioca a circa 3.30. É una sfida da dentro o fuori, il Benfica non potrà far altro che spingere il piede direttamente sull'acceleratore per trovare il prima possibile il gol della bandiera. La compagine allenata da Roger Schmidt sbilanciandosi in avanti potrebbe però prestare il fianco ai contropiedi nerazzurri, il Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto a 1.73. Interessante il cluster "1-1; 2-1; 1-2; 2-2" in lavagna a 2.70.