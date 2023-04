Pronostici Champions League, Bayern all'assalto del City di Haaland

Tre colpi al cuore di un Bayern che aveva vinto otto partite su otto in questa Champions League . Così facendo il Manchester City di Guardiola ha ipotecato le semifinali del torneo, dopo aver eliminato nel turno precedente un'altra squadra tedesca, il Lipsia .

Bayern-Manchester City, fai il tuo pronostico

Aria di Over all'Allianz Arena

Oltre all'undici della Red Bull Haaland e compagni avevano trovato nei gironi anche il Dortmund, per completare il trittico tedesco. In trasferta gli inglesi avevano chiuso sullo 0-0 contro i gialloneri, pareggio che si aggiunge a quello (per 1-1) fatto registrare a Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions.

Sostanziosa la quota del segno X di Bayern-City, pari a 3.70. Il match per quanto riguarda il pronostico 1X2 finale non si presta a facili interpretazioni: i bookie propongono infatti l'1 a 2.65 e il 2 a 2.45.

Ragionevole pensare ad un altro Over 2,5, quotato a 1.52. Con l'esito Multigol 3-5, invece, la quota sale a 1.80.