Pronostici Super Lig, ecco le statistiche e le quote di Basaksehir-Fenerbahce

La classifica della Super Lig turca vede un Fenerbahce , secondo con 60 punti conquistati in 27 partite, che sta cercando in tutti i modi di recuperare terreno sul Galatasaray capolista del torneo. La compagine gialloblù dopo aver battuto in casa l' Ankaragucu per 2-1 si appresta a giocare in trasferta sul campo del Basaksehir .

Il ruolino di marcia esterno del Fenerbahce recita 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 13 match conditi da ben 28 gol all'attivo (2,15 reti di media realizzate a partita) e 12 al passivo.

Gli ospiti partono favoriti, scopri il pronostico

Il Basaksehir davanti al proprio pubblico difficilmente tende a dividere la posta in palio, il club di Istanbul in casa non pareggia dal lontano 18 settembre scorso (0-0 con il Karagumruk) mentre nelle restanti 12 gare interne ha fatto registrare la bellezza di 9 successi e 3 sconfitte.

Per le quote la formazione ospite parte favorita a 1.85, la "X" paga mediamente 3.65 mentre la vittoria dei padroni di casa moltiplica la posta mediamente per 3.75. Può starci il Multigol 2-4, esito che ha risposto sempre "presente" negli ultimi cinque confronti tra le due squadre andati in scena al "Basaksehir Fatih Terim Stadium".