Pronostico Go Ahead-Waalwijk, fiducia ai padroni di casa

Go Ahead e Waalwijk recuperano il match della venticinquesima giornata di Eredivisie. Un bonus da sfruttare per due squadre che puntano - rispettivamente - alla salvezza e ai preliminari di Conference League .

Go Ahead-Waalwijk, fai il tuo pronostico

Go Ahead favorito, ecco il consiglio

Facendo punti il Waalwijk si isolerebbe all'ottavo posto, attualmente condiviso con l'Heerenveen. In trasferta il ruolino di marcia non è trascendentale: 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte ma la classifica è più che accettabile. La squadra ha fin qui centrato 18 volte su 28 l'Over 2,5.

Il Go Ahead ha cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto (zona playout) e la prospettiva di andare a +8 ingolosisce le Eagles, che nelle ultime tre gare interne hanno ottenuto ben 7 punti senza mai subire gol. E, avendo incrociato anche l'Ajax (0-0), è un ottimo risultato.

Le quote non a caso sorridono ai padroni di casa, il segno 1 raddoppia la posta. Da segnalare che nel 2023 il risultato esatto 1-1 è sparito dai radar delle due formazioni. Potrebbe essere opportuno coprirsi con una combo, del tipo 1X più Over 1,5.