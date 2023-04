Pronostici Conference League, Fiorentina-Lech: quote ok per i toscani

Lo stadio "Artemio Franchi" è pronto a far festa. La Fiorentina grazie al 4-1 ottenuto in Polonia è vicinissima alle semifinali di Conference League. La squadra allenata da Vincenzo Italiano in questa competizione si è dimostrata un vero e proprio rullo compressore, la "Viola" dopo aver conquistato soltanto un punto nelle prime due gare del gruppo A non si è più fermata facendo registrare ben 9 vittorie nelle successive 9 gare. Nel turno precedente Cabral e compagni hanno archiviato la pratica Sivasspor con uno schiacciante 5-1 complessivo.