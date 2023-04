Europa League, ecco il pronostico e le statistiche di Sporting-Juventus

La Juventus dopo aver vinto per 1-0 il match d'andata contro lo Sporting Lisbona (1-0 all'Allianz Stadium grazie a un gol realizzato nella ripresa da Federico Gatti) ha a disposizione due risultati su tre per volare in semifinale. La compagine bianconera nelle precedenti due trasferte disputate in questa competizione ha prima battuto il Nantes con un secco 3-0 e dopo ha vinto per 2-0 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.