Pronostico Roma-Feyenoord, giallorossi a segno nel primo tempo a 1.90

A Rotterdam per la Roma di Mourinho nulla è girato per il verso giusto. Il risultato (0-1), beffardo, può tuttavia essere ribaltato all'Olimpico come capitato nei sedicesimi contro il Salisburgo . Le tre vittorie di fila in Serie A , senza gol al passivo, danno fiducia ai giallorossi che vanno all'assalto del Feyenoord , attuale capolista del campionato olandese.

Roma-Feyenoord, fai il tuo pronostico

Roma favorita, ecco cosa dicono le quote

L'ultimo ko esterno in gare ufficiali da parte del Feyenoord risale al 27 ottobre: in quell'occasione lo Sturm Graz vinse 1-0 nella fase a gironi. Da registrare poi il risultato del match con la Lazio, che all'Olimpico vinse 4-2 contro la squadra di Slot. Un ruolino di marcia da trasferta completato dal 2-2 col Midtjylland e dall'1-1 con lo Shakhtar nell'andata degli ottavi. Insomma, il Feyenoord non si è guadagnato la nomea di "squadra da trasferta" in Europa League.

Tra campionato ed Europa League la Roma è sempre andata a segno due o tre volte nelle ultime quattro partite giocate. Il Multigol Casa 2-3, a quota 2.35, può valere un tentativo.

Cosa dicono le quote sull'esito 1X2 finale? Per Cplay e Begamestar l'1 al 90' vale 1.91, il pareggio paga 3.55 mentre il 2 è offerto a 4.16. Per i bookie Better e GoldBet l'1 giallorosso è a 1.91, la X a 3.60, colpo olandese a 4 volte la posta.

Per la Roma sarebbe fondamentale trovare il gol già nella prima frazione: a 1.91 il "Segna gol casa 1° tempo Sì". Ottima la quota dell'1 primo tempo, pari a 2.55 volte la posta. Sia contro il Salisburgo che contro la Real Sociedad, in casa, Pellegrini e compagni sono andati al riposo in vantaggio.