Scommesse Serie A, ecco il pronostico di Verona-Bologna

La 31ª giornata del campionato di Serie A si apre allo stadio "Bentegodi" di Verona. In casa l'Hellas proverà a conquistare ulteriori punti importanti in chiave salvezza. La compagine allenata da Marco Zaffaroni grazie ai risultati ottenuti nelle precedenti due giornate (2-1 contro il Sassuolo e 0-0 con il Napoli) è riuscita a portarsi a -3 dal quart'ultimo posto occupato attualmente da uno Spezia che dal 10 marzo in poi non è più riuscito a vincere.

I gialloblù nelle prime 7 partite disputate in casa nel 2023 hanno perso soltanto contro la Fiorentina mentre nelle restanti 6 gare hanno fatto registrare 4 successi e 2 pareggi. Il Bologna nonostante sia in grandissima forma (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 10 gare di campionato) non può dunque permettersi di sottovalutare questo Verona.

I precedenti sorridono al Verona, scopri il pronostico