Pronostico Angers-Psg, le quote e le statistiche del match

Riflettori puntati sull'anticipo della 32ª giornata di Ligue 1 . La sfida in programma al " Raymond-Kopa " mette a confronto due squadre che sono posizionate in classifica con un distacco di ben 58 punti. Da una parte c'è l' Angers , ultimo con ben 31 reti subite davanti al proprio pubblico (peggior difesa interna del campionato) mentre dall'altra c'è un Psg che grazie alla vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Lens (3-1) ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso la conquista del titolo.

Kylian Mbappé e compagni in trasferta hanno centrato il successo in 11 match su 15 e con 36 gol all'attivo viaggiano a una media di 2,4 reti realizzate a partita. Il Psg nelle precedenti 13 gare esterne di Ligue 1 ha segnato la bellezza di 24 gol ma soltanto sul campo del Marsiglia è riuscito a trafiggere per due volte il portiere avversario nel primo tempo.

Per le quote non c'è partita

L'Angers nelle precedenti due gare disputate davanti al proprio pubblico è riuscito a non perdere contro squadre del calibro di Nizza (1-1) e Lille (1-0) mentre nelle restanti 14 sfide interne i bianconeri hanno fatto registrare soltanto 1 vittoria, 2 pareggi e ben 11 sconfitte.

La possibilità che la compagine allenata da Alexandre Dujeux riesca a fermare l'avanzata della capolista (doppia chance 1X) è proposta mediamente a 3.90 mentre il successo dei ragazzi di Christophe Galtier è in lavagna a circa 1.25. Il "2" primo tempo regala un moltiplicatore pari a 1.65 mentre l'opzione "Tempo con più gol: 2" paga 1.95.