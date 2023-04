Premier League, 32ª giornata: il pronostico di Arsenal-Southampton

Arsenal-Southampton, fai il tuo pronostico

Combo 1+Over 2,5, ecco quanto vale

L'Arsenal ha inanellato il settimo Over 2,5 di fila, esito che va per la maggiore in casa con ben 13 apparizioni in 15 partite. Per un'opzione ricorrente eccone un'altra mai vista con l'Arsenal in campo: il risultato esatto 3-0, che nell'occasione è offerto a 7. Occhi puntati sulla combo 1+Over 2,5: per l'Arsenal vincente e almeno tre reti in partita la quota è 1.60.

Più rischiosa ma remunerativa la scelta Goal, proposta a 2.15. Nelle ultime 5 trasferte dei "Saints" si è sempre visto il No Goal...