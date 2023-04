Pronostico Parma-Cagliari, all'andata finì 1-1

Parma-Cagliari, fai il tuo pronostico

Statistiche e quote della sfida playoff

Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, 48: destinazione comune ma percorsi un po' diversi visto che il Cagliari ha pareggiato ben 15 volte (più di tutti in Serie B) mentre i ducali hanno diviso la posta in 9 occasioni. Identico anche il dato sui gol segnati, 39, da registrare anche un "22" in comune relativo alle uscite dell'Under 2,5 nelle 33 gare fin qui giocate.

La partita anche alla luce dei dati sopra riportati si preannuncia equilibrata, con pronostico sulla carta favorevole a Buffon e compagni una cui vittoria è offerta a 2.28. Quote simili per pareggio (3.20) e segno 2 (3.25).

All'andata il match terminò 1-1, un risultato che in casa il Parma non ha ancora mai centrato. Attenzione, allora, alla combo 1X+Multigol 1-4 a quota 1.62.