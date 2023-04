Frosinone-Sudtirol: quote, scommesse e pronostico

Frosinone-Sudtirol è prima contro quarta in Serie B. Laziali promossi in Serie A con un successo sugli altoatesini e "contemporaneo" ko del Bari a Pisa. Il Sudtirol di Bisoli, ormai sfumato il secondo posto, deve consolidare la sua quarta piazza per evitarsi un turno nei playoff che si annunciano davvero infuocati.