Pronostico Lazio-Torino, biancocelesti senza "1" primo tempo da 10 gare

Fai ora i tuoi pronostici!

Le statistiche delle due squadre in campo

Per le quote i favori del pronostico sono tutti per la formazione di Maurizio Sarri ma, a prescindere da come andrà a finire, può valere la pena sottolineare che c’è anche un altro segno “1” in grado di pretendere una certa attenzione. E’ quello alla fine del primo tempo visto che l’undici biancoceleste non lo fa registrare da ben dieci partite consecutive (il che vuol dire che da dieci gare di fila la Lazio in casa non chiude in vantaggio la prima frazione di gioco e, in trasferta, non va al riposo sotto nel risultato). In quest’ottica può risultare utile aggiungere che in sei occasioni la Lazio ha archiviato i primi 45’ con un pareggio (cinque volte a reti inviolate e, l’ultima volta a Torino con la Juventus, sull’1-1). Il Torino, invece, nelle ultime dieci esibizioni ha visto uscire tre volte il segno “1” prima dell’intervallo (due volte in vantaggio in casa e una volta in svantaggio, nell’ultima a Sassuolo, “fuori”).