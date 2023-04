Pronostico Juve-Napoli, gara vivace e combattuta secondo Pengwin

Juve: per ora tolto il -15 e terzo posto raggiunto

Nella serata di domenica è in programma la sfida tra Juve e Napoli, con i bianconeri decisi a conquistare i tre punti anche per vendicare il pesante ko dell’andata al Maradona.

Buone notizie sponda Juve. Penalizzazione di 15 punti per il momento revocata e passaggio del turno in Europa League. In questo modo, la squadra di Allegri è salita al terzo posto in classifica. La sconfitta col Sassuolo risulta così un po’ meno indigesta ma la squadra ora deve continuare a spingere se vuol restare in zona Champions.

La squadra di Spalletti da inizio aprile è un po’ calata di rendimento. Vero che il campionato può perderlo solo l’undici partenopeo ma nelle ultime settimane gli azzurri non girano come ad inizio stagione come dimostrano le ultime due di campionato e il ko in Champions contro il Milan che sicuramente peserà sul morale. Spalletti, poi, non dovrebbe avere a disposizione Mario Rui e Politano, usciti anzitempo dalla sfida contro i rossoneri.

Lecito attendersi una gara vivace, con la Juve un po’ più motivata ma col Napoli deciso a rialzarsi in questo big match dopo l’eliminazione dalla Champions. La Vecchia Signora vuole tenersi stretta il terzo posto, quindi dovrebbe vedersi almeno una rete per parte: Goal.

Inter, un posto Champions per la prossima stagione

L’Inter dopo aver raggiunto la semifinale di Champions deve tornare a farsi sentire anche in campionato. L’Empoli dopo il ko con la Cremonese è ancora relativamente “tranquillo”, perciò sembra opportuno dare fiducia al club nerazzurro. Occhio a Lautaro, a secco in campionato da due mesi. Per l'argentino è l'ora di tornare a timbrare il cartellino.

Milan, vietato sbagliare contro il Lecce

Il Milan dopo i due pareggi contro Empoli e Bologna ha superato l'esame Napoli ritrovando il buonumore in vista del campionato. Pioli al momento è quinto a tre punti dalla Roma: i rossoneri non possono sbagliare.Il Lecce non sta attraversando un buon momento di forma dato che non vince da due mesi, contro l'Atalantaa Bergamo. La squadra salentina ora deve tirare fuori l'orgoglio e disputare un'altra buona partita dopo il 2-2 dell'andata. Per questo match optiamo per un segno 1 fisso, il Milan non può permettersi di allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions dopo questo turno di campionato.

