Empoli-Inter, ecco le statistiche e il pronostico del match

Per l' Inter di Simone Inzaghi è vietato commettere passi falsi. I nerazzurri a causa degli scarsi risultati ottenuti nelle ultime giornate di campionato (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte nelle precedenti 7 gare) sono scivolati al sesto posto in classifica. L'ultima vittoria fatta registrare in Serie A dall' Inter risale al 5 marzo scorso, un 2-0 centrato al " Meazza " contro il Lecce grazie alle reti messe a segno da Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

L'Empoli, prossimo avversario dei nerazzurri, non ha ancora raggiunto la salvezza matematica ma avendo a disposizione un vantaggio considerevole sul terz'ultimo posto potrebbe anche pensare di non giocare questo incontro con il coltello fra i denti. Il club toscano ha vinto soltanto uno degli ultimi cinque match disputati al "Castellani".

Il possibile risultato esatto del match

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della formazione di Simone Inzaghi. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per circa 1.55 ma viste le 25 reti incassate in trasferta dai nerazzurri sembra lecito spostare l'attenzione sulla "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-5. Da provare anche l'opzione Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite offerta mediamente a 1.95. L'Inter lontano dal "Meazza" non ha ancora mai vinto per 2-0 e 3-0, il cluster "0-2; 1-2; 0-3; 1-3" è offerto a 2.65.