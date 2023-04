Pronostici Championship, le statistiche di Luton-Middlesbrough

Al termine della regular season di Championship (cadetteria inglese) mancano tre giornate più una manciata di recuperi. La terz'ultima si chiude con un match d'alta classifica , Luton-Middlesbrough : terza contro quarta. Attacco a cinque stelle per gli ospiti con 82 reti all'attivo, 28 delle quali portano la firma del capocannoniere Akpom . Il Luton "risponde" con una striscia di 11 risultati utili di fila , interrotta dal ko interno per 1-0 datato 18 febbraio contro il Burnley , già promosso in Premier League .

Fai i tuoi pronostici sulla Championship e vinci i premi in palio!

Under contro Over

Il Luton ha 75 punti contro i 74 del Middlesbrough, i playoff sono in cassaforte mentre sembra più difficile scalzare lo Sheffield Utd dalla seconda piazza che vale l'altro biglietto per la Premier League.

Le due compagini sono dunque vicine in classifica ma le statistiche individuano più diversità che somiglianze. Più costante il Luton che ha perso, dopo il Burnley, meno partite di tutti: otto. Otto sono invece i segni X collezionati dal Middlesbrough, squadra imprevedibile e votata all'Over 2,5 (29 uscite in 43 incontri) a differenza del Luton, re dell'Under 2,5 in questo campionato con 30 uscite in 43 gare giocate.

Negli ultimi quattro precedenti è sempre uscito l'esito Goal ed è ragionevole ipotizzare almeno una rete per parte, un'eventualità da 1.75 volte la posta.