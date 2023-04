Pronostico Guimaraes-Sporting Lisbona, ecco la quota del segno 2

La 29ª giornata del campionato portoghese si chiude con la sfida Guimaraes-Sporting Lisbona . Gli euro rivali della Juventus in Europa League fanno visita ad una squadra che nelle ultime cinque giornate di Liga Portugal ha ottenuto un solo punto. Lo Sporting è quarto in classifica e deve provare a vincere più partite possibili da qui alla fine per tentare di scalzare il Braga dalla terza piazza (vale i preliminari di Champions ).

Guimaraes-Sporting, fai il tuo pronostico

Precedenti a senso unico

Per il Guimaraes alti e bassi continui praticamente da inizio stagione e, come detto, nelle ultime settimane l'interruttore è "Off". In casa i bianconeri hanno fatto registrare in ben 10 occasioni su 14 l'Under 2,5, dato che non si sposa bene con il "gradimento" per l'Over 2,5 di marca Sporting.

Gli ultimi cinque precedenti tra le due squadre hanno avuto un solo padrone, lo Sporting. Anche in questa circostanza quote e pronostico vanno verso il segno 2, in lavagna a 1.55. In alternativa si può tenere d'occhio il Multigol Ospite 2-4.