Pronostico Fenerbahce-Istanbulspor, match da 1 più Over 2,5

Una delle tre partite che chiudono la 31ª di Super Lig è Fenerbahce-Istanbulspor . I padroni di casa, secondi in classifica , hanno bisogno di vincere per accorciare le distanze dal Galatasaray di Icardi capolista del campionato turco.

Fenerbahce-Istanbulspor, fai il tuo pronostico

Precedenti spettacolari

Nell'ultimo turno il Fenerbahce ha battuto in rimonta il Basaksehir grazie ad una doppietta di Joao Pedro, bandiera del Cagliari. Le partite della squadra allenata dal portoghese Jorge Jesus continuano ad essere molto spettacolari: sempre Goal+Over 2,5 da sei gare (coppe comprese) a questa parte.

L'Istanbulspor, compagine che staziona nella parte bassa della classifica, ha una difesa decisamente ballerina con 55 reti al passivo in 28 incontri e nelle ultime due trasferte ha incassato 3 gol dal Besiktas e altrettanti dall'Ankaragucu.

Pronostico quindi orientato verso la combo 1+Over 2,5, in lavagna a 1.60. Non impossibile l'Over 3,5 a 2.10, esito uscito nei due precedenti stagionali tra le due squadre: coppa di Turchia e campionato.