City-Arsenal, il pronostico: Guardiola favorito, Haaland marcatore a quota...

In arrivo 90 minuti fondamentali per le sorti del titolo di campione d'Inghilterra . City contro Arsenal , Arteta è a +5 su Guardiola ma è un vantaggio quanto mai virtuale dato che i Citizens hanno giocato due gare in meno rispetto ai Gunners .

Per i bookie City batte Arsenal

Semifinalista in Champions, finalista in FA Cup e vittorioso in 12 degli ultimi 13 match giocati (en plein mancato in virtù dell'1-1 contro il Bayern). Il City al momento sembra non avere rivali e nel doppio precedente stagionale ha già battuto l'Arsenal: 1-0 in FA Cup e 3-1 a Londra in campionato.

I Gunners hanno tre pareggi alle spalle (con 8 gol al passivo), tutti rocamboleschi, un mix di errori e cali di concentrazione che Arteta rischia di pagare a caro prezzo nel momento chiave della stagione. L'Arsenal ha in scia 8 Over 2,5 e 5 Goal di fila e solo una volta negli ultimi 10 incontri di campionato è andato al riposo con un risultato di parità (X primo tempo).

Guardiola sa che la "preda" è in difficoltà e vuole sferrarle il colpo di grazia all'Etihad dove fa registrare 13 vittorie, un pari e uno ko con ben 50 gol segnati!

Capitolo quote. L'1 è a 1.55 su GoldBet e Better, il pareggio a 4.40 e il 2 a 5.60. Per gli operatori Cplay e Begamestar l'1 è proposto sempre a 1.55 mentre a salire è la quota del segno X, a 4.50, con il segno 2 in lavagna a 5.44.

Erling Haaland ha segnato 32 gol in campionato e lo scorso 15 febbraio ha siglato il gol del definitivo 3-1 per i Citizens nel match di campionato contro l'Arsenal. Nell'occasione, un sigillo del norvegese in qualsiasi momento del match paga 1.75. La quota sale a 3.75 per l'eventualità che Haaland sia il primo marcatore di City-Arsenal.