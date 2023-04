Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese: quote e pronostico del match

Da sottolineare la vena realizzativa di Arthur Cabral e compagni che nelle precedenti 16 sfide ufficiali hanno timbrato il cartellino in 34 occasioni (2,12 reti di media a partita).

La Cremonese proverà con tutte le sue forze a ribaltare il riusltato ma al momento i precedenti stagionali non sorridono di certo al club grigiorosso. La Fiorentina prima di vincere contro la squadra di Davide Ballardini per 2-0 in Coppa Italia aveva battuto la Cremonese per due volte anche in campionato, al "3-2" di Firenze ha fatto seguito il "2-0" di Cremona.

Le possibili alternative al segno 1, scopri il pronostico

Per le quote il segno 1 proposto mediamente a 1.37 non sembra in discussione. La Cremonese in 7 delle ultime 10 partite disputate fuori casa ha centrato l'Over 2,5 mentre nelle restanti 3 gare ha sempre regalato la "Somma Gol 2". Al "Franchi" la "combo" che lega il successo dei toscani al Multigol 2-5 si gioca a circa 1.65 mentre l'accoppiata Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo è proposta a 1.55.