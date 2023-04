Pronostico Tottenham-Man Utd, niente "X" in casa per Kane e compagni

Rialzarsi dopo un 1-6 non è semplice ma il Tottenham deve voltare pagina e far punti per evitare di perdere terreno dalla zona Champions e di scendere ulteriormente in classifica . A Londra arriva il Manchester United di ten Hag , che nel weekend ha guadagnato la finale di FA Cup (giocherà col City) battendo ai rigori il Brighton di De Zerbi .

Tottenham-Manchester United, fai il tuo pronostico

Segno X rischioso ma intrigante, ecco quanto vale

Segnali di stanchezza anche dal pianeta rosso di Manchester. I Red Devils sono stati eliminati dall'Europa League per mano del Siviglia, poi lo 0-0 col Brighton in FA Cup. In Premier League c'è un piazzamento Champions da consolidare, Eriksen e compagni hanno vinto le ultime tre partite facendo registrare ben 8 No Goal di fila e 5 Under 2,5 consecutivi.

Sponda Tottenham la curiosità è uno "zero": quello londinese è rimasto l'unico team a non aver ancora pareggiato in casa, 11 le vittorie e 5 le sconfitte. Nelle ultime 6 partite di campionato degli Spurs è sempre uscito l'esito Goal.

In un match sulla carta equilibrato, anche alla luce del dato appena riportato, il segno X intriga non poco: 3.50 la quota prevista per un risultato di parità. United di poco favorito, a 2.40, contro il 2.78 assegnato all'1 di Kane e compagni. Per abbassare un po' il coefficiente di difficoltà viene in soccorso l'opzione X primo tempo o X finale quotata a 1.67.