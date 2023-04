Bundesliga, 30ª giornata: statistiche e pronostico di Bochum-Dortmund

Bochum-Dortmund, fai il tuo pronostico

Sette Over 2,5 di fila per il Dortmund



Pazza Bundesliga. Il Dortmund prima di battere l'Eintracht aveva sprecato l'impossibile a Stoccarda, match chiuso sul 3-3. Come dire, il meglio i gialloneri lo fanno vedere dal centrocampo in su. Ben 26 le reti incassate in 15 trasferte, numeri non da prima della classe. Fioccano gli Over 2,5, ben 7 consecutivi, e a proposito di 7: tante sono le partite di fila senza segno 2 finale con il Dortmund in campo. Un "ritardo" che sulla carta dovrebbe essere azzerato visto che il Bochum nelle ultime due partite interne ha perso 3-2 con lo Stoccarda e soprattutto 5-1 col Wolfsburg sei giorni fa.

Il Borussia ha il destino nelle sue mani e questa sfida deve vincerla per non prestare il fianco al controsorpasso bavarese. Il segno 2 è quotato a 1.54, interessante l'opzione "Squadra 2 segna nei 2 tempi: Sì" in lavagna al doppio della posta.