Pronostici Serie A, quote e statistiche di Spezia-Monza

Continua la lotta salvezza di uno Spezia che la scorsa settimana ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sampdoria . La compagine ligure a 7 giornate dal termine si trova al quart'ultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Verona terz'ultimo.

I bianconeri nelle ultime 10 gare di campionato con una sola vittoria, sei pareggi e tre sconfitte hanno raccolto mediamente 0,9 punti a partita, un bottino che se confermato da qui a fine campionato potrebbe condannare la squadra di Leonardo Semplici alla retrocessione. L'Hellas, considerando sempre e solo le precedenti 10 gare di Serie A, in confronto sta viaggiando a gonfie vele con 1,2 punti conquistati di media ogni 90 minuti.

Il Monza in questa stagione è riuscita a convincere anche i più scettici, con 41 punti totalizzati in 31 gare (11 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte con 38 gol segnati e 43 subiti) si trova più vicina alla zona Europa che alla zona retrocessione.

Liguri a caccia dei 3 punti

Spezia costretto a vincere per evitare spiacevoli sorprese provenienti da Cremonese-Verona. L'ultimo successo al "Picco" dei liguri risale al lontano 10 marzo scorso, un 2-1 contro l'Inter ottenuto grazie alle reti messe a segno da Daniel Maldini e M'Bala Nzola. Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, sia il segno 1 (a 2.75) che il "2" (a 2.65) regalano quasi lo stesso moltiplicatore.

I bianconeri si spingeranno in avanti alla ricerca del gol del vantaggio, il Monza non avendo più nulla da perdere giocherà senza dubbio la sua partita. Il Goal al novantesimo è in lavagna a circa 1.80 mentre il Multigol Casa 1-2 è offerto mediamente a 1.55. Intrigante poi l'Over 1,5 Casa a 2.55.