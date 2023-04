I pronostici dello Scomm, pazza idea Bremer marcatore

Lecce-Udinese

In casa Lecce si è spenta la luce. A Gabriel Strefezza il compito di riaccendere la squadra salentina, alle prese con l’Udinese al Via del Mare. Il folletto salentino è il miglior marcatore della sua squadra con sette reti realizzate, l’ottava si può trovare a quota 3.50.

Spezia-Monza

Lo Spezia deve fare i conti con lo spettro retrocessione e non può fare calcoli: serve la vittoria contro il Monza, galvanizzato da due super trionfi contro Inter e Fiorentina. Non un match facile per i liguri che possono prestare il fianco alle controffensive di Caprari e compagni.

A proposito di Caprari, è proprio lui il marcatore consigliato in questo incontro: quota 4.25, niente male.

Napoli-Salernitana

Profumo di Scudetto per il Napoli e per Osimhen ecco la chance di incrementare il suo attuale bottino che è di 21 gol. Per il probabile capocannoniere della Serie A 2022/23 la quota marcatore nel match contro la Salernitana è 1.65.

Torino-Atalanta

Per un attaccante il gol è come il pane e quest’anno Duvan Zapata è stato spesso “a digiuno”. Contro la Roma, però, una prestazione che fa ben sperare i Fantallenatori che attendono un “+3” da parte del colombiano. Il graffio della pantera al Torino è bancato circa a 3.50.

Inter-Lazio

Tante presenze e pochissimi bonus per Denzel Dumfries, il padrone della fascia destra dell’Inter di Inzaghi. L’esterno olandese contro la Juventus in Coppa Italia è sembrato quello dei giorni migliori e chissà che contro la Lazio non riesca a trovare il gol in una delle sue sortite offensive. Dumfries marcatore è un’opzione da ben 8 volte la posta.

Sassuolo-Empoli

Subentrato contro la Salernitana, non ha avuto modo di mettersi in mostra. Contro l’Empoli Andrea Pinamonti ha l’occasione di rifarsi, il suo sesto centro in campionato con la maglia del Sassuolo è in lavagna a 2.75.

Bologna-Juventus

Un gol di un difensore non è mai semplice da pronosticare ma quest’anno Gleison Bremer ci ha già dato soddisfazione. Per la precisione, nel derby della Mole quando un suo gol pagava 15! Per questo, puntiamo ancora sul centrale juventino in occasione della partita con il Bologna. Un suo gol nella sfida con i rossoblù è offerto a 12.