Torino-Atalanta, ecco il pronostico del match

Il programma della 32ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Torino e l' Atalanta . Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria importante, i granata la scorsa settimana hanno battuto la Lazio all' Olimpico per 1-0 mentre la " Dea " è reduce dal 3-1 inflitto alla Roma .

Il Torino in questa stagione davanti al proprio pubblico non ha mai terminato il primo tempo con almeno un gol segnato e un gol subito. La possibilità che la sfida con l’Atalanta regali il Goal al duplice fischio dell’arbitro è in lavagna a 4.60 mentre il Multigol 1-2 primo tempo si gioca a 1.60.