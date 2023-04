Pronostici Serie A, ecco le statistiche e le quote di Inter-Lazio

É senza dubbio una delle sfide più importanti della 32ª giornata di Serie A . Allo stadio " Meazza " l' Inter di Simone Inzaghi si appresta a ricevere la Lazio di Maurizio Sarri . La compagine nerazzurra dopo aver conquistato il pass per la finale di coppa Italia (battuta la Juventus in casa per 1-0) proverà a mettere in difficoltà anche l'attenta difesa dei biancocelesti.

Il ruolino di marcia interno dell'Inter recita 11 vittorie e 5 sconfitte con 27 gol realizzati e soltanto 9 subiti. L'ultima vittoria al "Meazza" dei nerazzurri in campionato risale alla lontana 25ª giornata, un "2-0" inflitto al Lecce a cui hanno fatto seguito tre sconfitte per 1-0 contro Juventus, Fiorentina e Monza.

La Lazio in trasferta non subisce gol da 5 incontri consecutivi mentre nelle precedenti 8 gare esterne ha sempre mantenuto la propria porta inviolata nei primi 45 minuti di gara.

Le quote sorridono ai ragazzi di Inzaghi

Lo scenario che vede entrambe le squadre andare a segno in questo match (Goal) moltiplica la posta mediamente per 1.90 mentre il Multigol 1-2 primo tempo è in lavagna a circa 1.60. Per le quote i nerazzurri partono favoriti a 1.85 mentre la doppia chance X2 è proposta a 1.98. L'Inter ha perso soltanto uno degli ultimi cinque precedenti di campionato disputati in casa contro la Lazio, la "combo" 1X più Multigol 1-4 si gioca a solamente a 1.45.