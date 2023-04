Pronostico Bari-Cittadella, segno 1 a 1.90. E Cheddira...

Il Bari terzo in classifica si sta specializzando in gol sul filo di lana. Mignani è a meno sei dal Genoa a quattro giri dal termine della stagione regolare. Al San Nicola arriva un Cittadella un po' scarico: non vince infatti da otto turni, con score equamente diviso tra pareggi e sconfitte, l'ultima delle quali rimediata dal Genoa nella giornata pecedente.