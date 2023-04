Scommesse Serie B, Frosinone-Reggina: statistiche e pronostico

Un 1° maggio a tutta Serie B . Il match che chiude la 35ª giornata del campionato cadetto è Frosinone-Reggina (ore 20.30). La capolista di Fabio Grosso è a più 2 sul Genoa e a più 6 sul Bari , nell'aria si sente profumo di promozione in Serie A . Gli uomini di Pippo Inzaghi (penalizzati di 3 punti) sono reduci dal ko interno col Brescia e devono lottare per conquistare un posto nei playoff .

Frosinone-Reggina, fai il tuo pronostico

Frosinone, in casa manca l'1-1

Nelle ultime sei giornate (altrettanti Under 2,5) il Frosinone ha segnato solo 2 gol, in questo deficit realizzativo ha influito anche l'aver affrontato squadre solide come Cagliari e Sudtirol: doppio 0-0.

Di contro c'è una Reggina che nelle ultime 15 giornate ha chiuso con porta inviolata solo in casa contro il Venezia. All'andata un netto 3-0 per i laziali al Granillo.

Le quote sorridono nettamente al Frosinone, una cui vittoria al 90' è offerta a 1.65 mentre la combo 1X+Over 1,5 vale 1.57. Nel ruolino di marcia interno del Frosinone manca l'1-1 ed è la penultima occasione per veder azzerato il "ritardo". L'ultima gara dei laziali allo Stirpe sarà contro il Genoa di Gilardino.