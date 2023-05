Pronostico Tolosa-Lens, le quote sorridono ai giallorossi

La formazione giallorossa in campionato ha perso soltanto per quattro volte in trasferta

01 . 05 . 2023 15:50 1 min pronosticoTolosaLille

© EPA

Allo Stadium Municipal di Tolosa si presenta un Lens che si trova attualmente al terzo posto della classifica di Ligue 1. Il ruolino di marcia esterno dei giallorossi recita 5 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte con 20 gol realizzati (1,25 reti di media segnate a partita) e 14 subiti. Lontano dai lidi amici il Lens è la squadra che dopo il Reims ha fatto registrare per più volte (10 su 16) l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro. Fai ora i tuoi pronostici! Giallorossi favoriti La compagine allenata da Franck Haise non dovrebbe trovare problemi a liquidare un Tolosa che naviga tranquillo nella parte centrale della classifica. Il segno 2 è in lavagna a circa 1.80 mentre la prudente "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-4 moltiplica la posta per 1.50. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Scommesse

