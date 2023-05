Liga, Barcellona-Osasuna: quote scommesse e pronostico

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate... al Camp Nou. Nella casa del Barcellona non si passa, 13 vittorie e 3 pareggi lo score blaugrana con due soli gol al passivo. L'ennesimo trionfo accompagnato dal clean sheet è arrivato sabato contro il Betis: 4-0, a segno anche Lewandowski ed esordio per il quindicenne Lamine Yamal che ha subito fatto capire perché Xavi straveda per lui.

Barcellona-Osasuna, fai il tuo pronostico

Aria di 1 handicap al Camp Nou

In campionato l'Osasuna non ha obiettivi nel mirino mentre sabato si gioca il match della vita contro il Real Madrid in finale di Coppa del Re. Probabile che più di un big possa tirare il fiato in vista di questo importante evento. Il Barcellona è a più 11 sul Real a cui non vuole lasciare punti nel duello a distanza. L'Osasuna in trasferta ha segnato (12) e subito pochissimo (15) e difficilmente potrà impensierire la capolista.

Pronostico dunque orientato verso l'1 handicap, tenendo presente che con l'Osasuna un campo non si sono ancora visti né il 3-0 né il 4-0.