Serie A, pronostico Lazio-Sassuolo: ok il Goal al 90'

Il club biancoceleste ora ha la possibilità di rifarsi in casa contro un Sassuolo che naviga tranquillo nella parte centrale della classifica. I neroverdi in trasferta con 19 reti realizzate e 30 subite hanno fatto registrare soltanto 4 vittorie, 4 pareggi e ben 9 sconfitte.

Biancocelesti favoriti ma occhio alle sorprese

La Lazio all'Olimpico non pareggia dal lontano 29 gennaio (1-1 con la Fiorentina). Nelle successive 7 gare interne ufficiali Felipe Anderson e compagni hanno regalato per 4 volte la vittoria e per 3 volte la sconfitta.

Le quote di questo match pendono dalla parte dell'undici di Maurizio Sarri. Il segno 1 è senza dubbio favorito sul segno 2 ma per non correre troppi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5. Ci può stare il Goal al termine del secondo tempo di gioco.