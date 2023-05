Serie A, Monza-Roma: statistiche, curiosità e pronostico

Cercare punti in casa della mina vagante Monza è l'obiettivo della Roma di Mourinho , reduce dal pari beffa col Milan e dal ko di Bergamo (1-3) contro l' Atalanta . I brianzoli hanno vinto le ultime tre partite di Serie A e puntano a mettere la quarta, impresa mai riuscita in precedenza in questo campionato .

Monza-Roma, fai il tuo pronostico

Il risultato che manca ad entrambe

La Roma deve compattarsi in un momento non semplice, caratterizzato da tanti infortuni. Il Monza nelle ultime otto giornate ha perso solo contro la Lazio e, altra curiosità, al pari del team giallorosso è rimasta l'unica formazione a non aver ancora pareggiato 0-0 in questo campionato.



Non sarà dunque una trasferta semplice per i capitolini che in trasferta non segnano più di un gol dal 22 gennaio: vittoria per 2-0 a La Spezia.

Il pronostico di Monza-Roma è una combo, X2+Under 3,5 o in alternativa la X2+Multigol 1-3.