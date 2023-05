Serie B, Genoa-Ascoli: liguri favoriti, ecco il pronostico

Anche al Genoa manca poco per conquistare la promozione diretta in Serie A e in questo fine settimana l’ostacolo sulla strada dei liguri si chiama Ascoli che, dal canto suo, è in corsa per un posto nei playoff .

Genoa-Ascoli, fai il tuo pronostico

Il NoGoal "piace" ad entrambe

Le motivazioni in questo match davvero non mancano con l’undici marchigiano che si presenta a questo appuntamento forte dei sette punti conquistati nelle ultime tre partite (vittorie casalinghe contro Sudtirol e Pisa intervallate dal pareggio esterno a Como). Il Genoa, dal canto suo, non perde da dodici giornate (0-2 a Parma) facendo registrare, nel frattempo, ben otto vittorie e quattro pareggi.

Sulla carta (e anche per le quote) i favori del pronostico sono tutti per la formazione di casa, un segno “1” che a Marassi è stato già visto in dieci delle diciassette gare interne fin qui disputate dai rossoblù. Per la cronaca vale la pena aggiungere che la sfida tra Genoa e Ascoli si presenta all’insegna del “NoGoal”, un esito che l’undici guidato da Gilardino ha centrato la bellezza di 24 volte (di cui ben 14 in casa). Anche i bianconeri non disdegnano quest’esito che hanno collezionato in 18 delle 35 gare fin qui complessivamente realizzate (9 in trasferta). Per la cronaca, il No Goal di Genoa-Ascoli è offerto a 1.60.