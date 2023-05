Pronostico Milan-Lazio, ecco le statistiche del match

Per le quote i rossoneri partono favoriti ma al momento sono i biancocelesti ad avere più punti in classifica

05 . 05 . 2023 21:12 2 min pronosticoMilanLazio

© Getty Images

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi