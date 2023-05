Pronostici Pengwin, i consigli su Roma-Inter e Milan-Lazio

Alle ore 15 di oggi la sfida tra Milan e Lazio con in palio tre punti pesantissimi per la corsa Champions.

Milan: vietato sbagliare

Il Milan non è andato oltre l’1-1 casalingo contro la Cremonese di Ballardini nella gara casalinga di mercoledì, con Pioli che ha optato per un turnover massiccio che però non ha pagato.

Rossoneri poco incisivi sottoporta e che sono riusciti poi ad agguantare il pareggio solo nel finale ma ora hanno assolutamente bisogno dei 3 punti per non veder scappare via il quarto posto.

Tornano Leao, Giroud e Theo dal primo minuto, oltre che a Tomori che ha scontato la squalifica. In mezzo confermati Tonali e Krunic con Bennacer sulla trequarti.

LAZIO: MANTENERE LA SECONDA PIAZZA

La Lazio si è presentata a San Siro la settimana scorsa facendo una buona gara e andando al riposo in vantaggio di un gol, quello di Felipe Anderson, salvo poi farsi rimontare e perdere 3-1 al triplice fischio.

In settimana i biancocelesti però si sono subito riscattati battendo il Sassuolo per 2-0 ma ora devono continuare su questa strada per blindare il secondo posto in classifica. Immobile dovrebbe partire dal 1’, supportato da Zaccagni e Felipe Anderson. Tornano Milinkovic-Savic in mezzo e anche l’ex Romagnoli al centro della difesa.

ROSSONERI PIÙ ABITUATI A QUESTE GARE

Per questa gara sembra ragionevole optare per l’1 fisso del Milan che si trova quasi all’ultima spiaggia per la corsa Champions visto il ritmo che stanno tenendo le altre squadre che la precedono.

Lazio sicuramente pericolosa ma il Diavolo sa rispondere presente negli appuntamenti importanti come quello contro il Napoli in Champions League.

SECONDO INCROCIO ROMA-MILANO

Alle 18 andrà in scena la sfida tra Roma e Inter, anche questa decisiva per la corsa alla Champions. La Roma non vince da 3 gare consecutive e ha bisogno dei 3 punti in un big match se vuole riuscire a rincorrere la 4ª posizione. Mourinho avrà ancora il dubbio Dybala, non al top, mentre non disporrà di Celik ed El Shaarawy. Zalewski e Spinazzola dunque sulle fasce, con Solbakken che si candida come spalla di Abraham. Inter a valanga in settimana contro l’Hellas, i problemi sembrano alle spalle. Difficile che l’Inter possa perdere contro una Roma falcidiata dalle assenze.

UNA DEA IN RIMONTA

Alle 12.30 di domani la sfida tra Atalanta e Juve, che vede scontrarsi ancora una volta due compagini che lottano per la Champions. L’Atalanta arriva da 3 vittorie consecutive e nel turno infrasettimanale ha regolato lo Spezia per 3-2. Juve che soffre ma che alla fine batte il Lecce grazie alle reti di Paredes e del ritrovato Vlahovic. La squadra di Allegri rimane dunque al terzo posto ma non può dormire sonni tranquilli visto il ritmo delle inseguitrici. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno una volta.

