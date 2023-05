Pronostico Empoli-Salernitana, per le quote è match da Goal

A Salerno è nata una stella: Boulaye Dia : 15 gol in Serie A per il senegalese e Salernitana che veleggia verso la salvezza soprattutto grazie al suo bomber. I campani sfidano l' Empoli in uno dei tre posticipi della 34ª giornata di campionato : l'obiettivo comune è far punti per regalarsi un tranquillo finale di stagione.

Empoli-Salernitana, fai il tuo pronostico

Segnano entrambe? Ecco la quota

La Salernitana è imbattuta da dieci giornate (due vittorie e otto pareggi), l'Empoli ha riabbracciato il successo con il 3-1 al Bologna: in totale, fanno 35 punti per entrambe.

La prima statistica da segnalare è il feeling comune con la somma gol 2, centrata 10 volte a testa da Empoli e Salernitana. Capitolo "ritardi". L'Empoli non regala il "Goal primo tempo" da ben 27 giornate di fila mentre con la Salernitana in campo il segno 2 al 90' non esce da 10 turni consecutivi.

Le quote. Su Cplay e Begamestar l'1 dell'Empoli vale 2.19, il pareggio si gioca a 3.14 mentre il 2 paga 3.51. Su Better e GoldBet l'offerta per l'1 è pari a 2.30, con la X data a 2.90 e il 2 a 3.60. Per i bookie è probabile un match con almeno una rete per parte, l'esito Goal è proposto mediamente a 1.75 contro l'1.95 assegnato al No Goal.