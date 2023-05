Real Madrid-Manchester City, il pronostico della semifinale di Champions

Un anno dopo la storia si ripete. La sfida tra Real Madrid e Manchester City vale ancora un posto in finale di Champions League . Il mondo si ferma volentieri a (ri)guardare i due giganti. Guardiola cerca la rivincita dopo l’incredibile impresa del Real , che un anno fa è riemerso più volte dalle ceneri di un doppio scontro diretto che il City ha avuto in pugno, salvo poi vedersi accompagnato alla porta. In quell’occasione Goal+Over 2,5 all’andata e stesso copione al ritorno. Una combo che Real e City hanno riproposto anche nell’ultimo incontro disputato: I Blancos hanno battuto 2-1 l’Osasuna aggiudicandosi la Copa del Rey e con lo stesso score i Citizens hanno piegato il Leeds in Premier League , comandando con un punto di vantaggio sull’Arsenal (e una gara in meno rispetto ai Gunners).

Real Madrid-Manchester City, fai il tuo pronostico

Quote marcatori, Benzema a 2.50. Haaland...

Curioso come nella fase ad eliminazione diretta il Real abbia superato un doppio esame di inglese (Liverpool e Chelsea) e ora arriva il terzo, quello sulla carta più impegnativo. Dagli ottavi in poi invece il City ha incrociato rivali tedesche, Lipsia e Bayern, pareggiando fuori e passeggiando in casa dove Haaland e compagni hanno fatto registrare un complessivo 10-0! Il dato che più colpisce è che dal 5 febbraio in poi (0-1 col Tottenham) la squadra di Guardiola non ha più perso: 17 vittorie e 3 pareggi.



Il primo round si gioca al Bernabeu dove il Real quest’anno qualche battuta d’arresto l’ha avuta, vedi il 2-3 col Villarreal di un mese fa in Liga. I bookie vedono dunque favoriti gli inglesi, la quota del segno 2 è mediamente 2.25 con il pareggio offerto a 3.50 e l’1 a 3.15.

Nulla è scontato in un match simile, ci mancherebbe. Il City sembra tuttavia avere le carte in regola per chiudere imbattuto al termine di un match con almeno due reti totali (con Benzema e Haaland è il minimo sindacale). La combo X2 più Over 1,5, a 1.65, sembra un valido compromesso dalla quota decisamente adeguata.

A proposito di Haaland e Benzema. Un sigillo del norvegese in qualsiasi momento della partita vale 1.90, per Benzema la valutazione proposta è pari a 2.50.