Fiorentina-Basilea, le statistiche e il pronostico del match

La "Viola" giunge all'appuntamento con il Basilea dopo aver perso soltanto per 1-0 al "Maradona" di Napoli mentre nelle ultime 10 gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la bellezza 5 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta (nel ritorno dei quarti di finale contro il Lech, partita vinta all'andata con uno schiacciante 4-1).

Per le quote l'1 non sembra in discussione

Quote alla mano non sembra esserci partita, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.40 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 2.90. Toscani favoriti ma non si può escludere almeno una rete da parte della squadra ospite, la Fiorentina nelle 6 gare interne disputate in questa competizione ha regalato il Goal in ben 5 occasioni. L'opzione che prevede entrambe le porte violate al triplice fischio dell'arbitro è proposta mediamente a 1.90 mentre la "combo" Over 1,5 Casa+Under 1,5 Ospite è in lavagna a 1.75.