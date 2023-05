Pronostico Maiorca-Cadice, ospiti a caccia di punti salvezza

Maiorca-Cadice, fai il tuo pronostico

Le statistiche delle due squadre

Solo l'Elche, ultimo e già retrocesso, ha segnato meno del Cadice. Il Maiorca è squadra che segna e incassa poco e ha statistiche con prevalenza di No Goal e Under 2,5, al pari del Cadice.

Curiosità sparse. Il Cadice fuori casa non ha mai centrato la somma gol 4 e nelle sue ultime 17 gare di campionato non si è mai visto il 2 primo tempo. A proposito di somma gol, la "preferita" dal Maiorca è "1" mentre il Cadice gradisce la somma gol 2. Tirando le somme si può ricavare come pronostico di Maiorca-Cadice un Multigol 1-2 a quota 1.70.