I pronostici dello Scomm, ecco la quota del gol di Laurientè all'Inter

Lazio-Lecce

Stagione complicata per Ciro Immobile, che dopo il gol su rigore contro lo Spezia si è visto annullare dal Var il gol del momentaneo 1-0 contro il Sassuolo. Sarri lo sta gestendo in ogni gara onde evitare ricadute ma il bomber vuole il gol numero 11 in questo campionato. Lo troviamo marcatore a quota 2.25.

Salernitana-Atalanta

Anzichè “pescare” nella cooperativa del gol bergamasca si può optare per chi, nelle fila della Salernitana, è di gran lunga il bomber più prolifico con 15 reti. Si tratta di Boulaye Dia, pronto a colpire la Dea come nel girone d’andata (gol e assist al Gewiss per il senegalese). Un suo sigillo si gioca a 3.50.

Spezia-Milan

Nello Spezia che cerca punti salvezza contro il Milan il bomber Nzola dovrebbe tornare dal primo minuto al centro dell’attacco ligure. I rossoneri non snobberanno certo l’impegno ma l’euro-derby di ritorno vale mezza stagione. Un gol di Nzola al Milan, invece, vale 3.50.

Inter-Sassuolo

Il Sassuolo ha un bel ricordo dell’ultimo viaggio a San Siro: vittoria per 5-2 contro il Milan con sigillo, su rigore, di Laurientè. Il gioiello di Dionisi cerca conferme contro la Milano nerazzurra, che al pari dei “cugini” non può non avere la testa alla semifinale di Champions. Ci sono motivazioni sufficienti per provare Laurientè marcatore e la quota (4.75) è una di queste.

Fiorentina-Udinese

Partita difficile per la Fiorentina contro il Napoli, per Jovic novanta minuti giocati ma nessuno squillo. L’attaccante di Vincenzo Italiano potrebbe avere una nuova chance contro l’Udinese, che approda al Franchi per giocarsela a viso aperto. Puntando sul serbo che segna la quota è pari a 3 volte la puntata.

Bologna-Roma

Il doppio impegno in Europa League contro il Bayer Leverkusen è una variabile da considerare ma di uno come Dybala c’è sempre bisogno, anche a Bologna e anche a (eventualmente) a gara in corso. Per la stella della Roma un gol al Dall’Ara è un’eventualità da 3.50 volte la posta.

Juventus-Cremonese

Anche nel caso della Juventus c’è da fare i conti con il post-Europa League contro il Siviglia. Dusan Vlahovic resta comunque la prima scelta in questo incontro, che la Vecchia Signora deve vincere per dar seguito ai successi ottenuti a spese di Atalanta e Lecce. In entrambi i match il serbo ha messo la sua firma e il “tris” è proposto a 2.25.