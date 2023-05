Pronostico Real Madrid-Getafe, Blancos con la testa al City

Real Madrid-Getafe è un derby in tono minore valevole per la trentaquattresima giornata di Liga. I Blancos dopo aver vinto la Copa del Rey hanno gettato la spugna in campionato, il vero obiettivo è la Champions con un'importantissima semifinale all'orizzonte contro il City di Guardiola. Il Getafe al contrario è super motivato a fare punti al Bernabeu per allontanarsi dalla zona retrocessione.