Estoril-Arouca, le statistiche (interessanti) e il pronostico

La terz'ultima giornata del campionato portoghese ( Liga Portugal ) si chiude con Estoril-Arouca . Un posticipo interessante, non solo per le motivazioni delle due squadre (l'Estoril vuole salvarsi, l'Arouca centrare un posto nei preliminari di Conference League) ma anche e soprattutto per le loro statistiche , di cui tener conto in sede di pronostico .

Estoril-Arouca, fai il tuo pronostico

I "ritardi" delle due squadre

Tanto per cominciare l'Estoril è rimasta l'unica formazione a non aver pareggiato 0-0 in campionato. Altro super "ritardo": niente "X" da ben 20 giornate consecutive! Under 2,5 e No Goal sono gli esiti preferiti dalla squadra di Lisbona ma in questo caso a finire sotto i riflettori è l'Arouca: sempre Under 2,5 nelle sue ultime 13 partite, compresa l'ultima persa 0-1 in casa col Porto.

Detto che gli ospiti hanno 20 punti in più in classifica rispetti all'Estoril, i bookie non si lasciano impressionare e anzi è l'Estoril a partire di poco favorito. Alla luce del dato sopra riportato e di un sostanziale equilibrio si può provare il pareggio, offerto a 3.10. In alternativa, occhio all'esito Multichance X 1° tempo o X finale a 1.55.