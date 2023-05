Pronostico Betis-Rayo: quota interessante per il Goal

Anche la Liga viaggia spedita verso il suo epilogo, la 34ª giornata si chiude al Benito Villamarin con Betis-Rayo . La squadra di Manuel Pellegrini è sesta in classifica e punta a migliorare il suo piazzamento. Il Rayo di Iraola (6 Over 2,5 di fila) è una delle mine vaganti del torneo, nelle ultime sei giornate ha alternato vittorie e sconfitte raggiungendo l'apice col 2-1 al Barcellona ma anche toccando... il fondo con il ko per 4-0 sul campo del già retrocesso Elche.

Betis-Rayo, fai il tuo pronostico

Rayo, lungo digiuno in trasferta

Squadra con mezzi ma troppo discontinua il Betis, che a lungo in questa stagione è gravitata in orbita Champions. Anche le tante espulsioni ricevute sono il segnale di una squadra soggetta a cali di concentrazione che sono costati tanti punti agli andalusi.

Il Rayo non vince in trasferta dal 30 gennaio scorso, 1-0 sul campo del Villarreal. Un digiuno che per le quote è destinato a prolungarsi visto che l'1 (segno molto frequente con le due squadre in campo) è offerto a 1.90, la X paga 3.50 mentre il blitz madridista quadrulica la puntata.

Interessante la quota del Goal, proposto a 1.80, esito che ha caratterizzato gli ultimi sette precedenti (campionato e Copa del Rey). A 1.63 il Multigol Ospite 1-2, ovvero Rayo a segno minimo una, massimo due volte.