Champions League, semifinali: il pronostico di Inter-Milan

La Champions League 2022/23 elegge la sua prima finalista . L' Inter riparte dalla vittoria per 2-0 sul Milan ottenuta sei giorni fa in questo stadio e da qui non ci si muove. Un super avvio ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di indirizzare l'incontro dalla loro parte per poi gestire, senza particolari problemi, il doppio vantaggio. Per la terza volta consecutiva in stagione (su quattro precedenti) dunque il derby si è colorato di nerazzurro.

Inter-Milan, fai il tuo pronostico

Doppia possibilità, ecco di che si tratta

Pochi calcoli per il Milan, che deve vincere con due gol di scarto almeno per pareggiare i conti. Subito un'opzione da segnalare: almeno una delle due squadre segna esattamente due gol vale 2.25. Una particolare giocata che si può trovare trovare all'interno della tipologia "Multichance". Curiosità, per il Milan sarebbe la prima volta in questa edizione di Champions mentre all'Inter una simile "impresa" è riuscita in due occasioni: Benfica e, appunto, Milan.

Restando in tema di pronostici a "doppia possibilità" non è male l'esito Goal o Over 2,5 a quota 1.60. Si fa centro se ci sono almeno tre reti totali oppure se segnano entrambe, in controtendenza con quanto accaduto negli ultimi due derby. Qui come detto il Milan deve prendersi dei rischi e l'Inter dal canto suo (a secco di gol solo in una delle ultime dieci stracittadine giocate) può colpire almeno una volta.

I dati relativi ai cartellini

All'andata la direzione di gara di Gil Manzano non ha convinto ma questa è un'altra storia. Solo tre cartellini gialli comminati dallo spagnolo, due per il Milan e uno per l'Inter. Un dato per certi versi sorprendente visto che nei tre precedenti derby stagionali non si era mai scesi sotto la soglia dei cinque gialli totali.

Vista la posta in palio si può ipotizzare che nel corso del match (tempi regolamentari) vengano sventolati almeno cinque cartellini: esito Over 4,5 Cartellini.