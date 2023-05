Pronostico Istanbulspor-Galatasaray: Icardi e compagni sono favoriti

Galatasaray a caccia di punti per il titolo nella 34ª giornata della Super Lig turca. Zaniolo e compagni fanno visita all' Istanbulspor , compagine reduce da cinque risultati utili di fila (compreso la vittoria a tavolino contro l' Hatayspor , ritirato al pari del Gaziantep per gli effetti disastrosi del sisma ) e a caccia di punti per blindare la salvezza .

Istanbulspor-Galatasaray, fai il tuo pronostico

Goal+Over 2,5, ecco quanto paga

Il divario tra le due squadre è netto e lo dice anche la classifica con il Galatasaray di Icardi che ha il doppio dei punti rispetto agli avversari (73 vs 35). In partita secca però nulla è scontato, lo sa bene il Fenerbahce (antagonista del Galatasaray, insieme al Besiktas, nella lotta per il titolo) bloccato clamorosamente sul 3-3 dall'Istanbulspor lo scorso aprile. E anche la capolista di recente è incappata in un mezzo passo falso, sempre 3-3, contro il Karagumruk di Fabio Borini.

Per trovare l'ultimo Under 2,5 in trasferta del Galatasaray bisogna andare al 28 ottobre. All'andata vinse 2-1 il Galatasaray quindi in prima fila c'è l'Over 2,5 a 1.45, con la combo Goal+Over 2,5 la quota sale circa a 1.90.