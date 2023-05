Pronostico Alanyaspor-Konyaspor, ecco le statistiche del match

L' Alanyaspor dopo aver perso per 4-2 in trasferta contro l' Adana Demirspor si appresta a ricevere un Konyaspor che nell'ultima partita disputata ha pareggiato per 2-2 con il Kayserispor .

Entrambe le compagini non hanno quasi più nulla da chiedere a questo campionato. L'Alanyaspor (8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in casa con 28 reti realizzate e 21 subite) è 10° con 10 punti di vantaggio sul Giresunspor quart'ultimo mentre il Konyaspor a 4 giornate dal termine si trova a +18 sulla zona retrocessione e a -18 sulla zona Conference League.

Padroni di casa favoriti ma...

L'Alanyaspor ha le carte in regola per riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il Konyaspor nelle precedenti 5 gare disputate lontano dai lidi amici ha sempre fatto registrare l'Over 2,5.

Il segno 1 è proposto mediamente a 2.45 ma non si può di certo escludere il Goal a 1.57. Per correre meno rischi si può provare la "combo" 1X+Over 1,5 a 1.77.