Super Lig, i numeri e le quote di Sivasspor-Kasimpasa

Max Gradel e compagni tornano a giocare in casa dopo aver subito una pesante sconfitta sul campo dell'Umraniyespor (4-1). Il Sivasspor nelle 15 gare disputate davanti al proprio pubblico è riuscito a segnare 20 gol, un numero di reti che ha permesso alla squadra biancorossa di conquistare i tre punti soltanto in 4 occasioni (6 pareggi e 5 sconfitte nelle restanti 11 sfide interne).

Il Kasimpasa in trasferta è reduce da un doppio 0-0 ottenuto prima contro il Kayserispor e poi contro l'Ankaragucu. Complessivamente i biancoblù lontano dai lidi amici hanno fatto registrare soltanto 3 vittorie, 4 pareggi e ben 8 sconfitte (6 di queste sono arrivate nelle precedenti 9 gare esterne).

Fai ora i tuoi pronostici!

Sivasspor ok in casa, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del Sivasspor. Il segno 1 è in lavagna a circa 1.95 mentre il "2" moltiplica la posta per 3.50.

Da segnalare che il Sivasspor ha perso soltanto una delle ultime 5 partite interne di campionato, i biancorossi prima di perdere per 3-1 con il Fenerbahce avevano conquistato ben 10 punti contro Besiktas (1-0), Ankaragucu (2-0), Basaksheir (1-1) e Trabzonspor (4-1). Da provare l'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro.