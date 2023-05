Pronostico City-Real, migliori quote e scommesse sui marcatori

La sfida tra giganti d’Europa è alle porte. All’ Etihad di Manchester il City e il Real Madrid si contendono il secondo biglietto per la finale di Champions League . Tutto in bilico dopo l’1-1 dell’andata con firme illustri di Vinicius e De Bruyne , che per una notte hanno offuscato le stelle più attese: Benzema e Haaland .

Manchester City-Real Madrid, fai il tuo pronostico

Aria di Over 2,5 all'Etihad

Risultati del City alla mano verrebbe da chiedersi non “se vince” ma quanti gol segnerà la squadra di Guardiola all’Etihad. Nelle cinque gare interne giocate in Europa gli inglesi hanno sempre fatto registrare la combo 1+Over 2,5. Solo il Borussia Dortmund ha limitato i danni perdendo 1-2 a Manchester, poi Haaland e compagni non sono mai scesi sotto la soglia delle tre reti realizzate rifilando almeno due gol di scarto ai loro malcapitati avversari.

Certo, il Real è di ben altra pasta si potrebbe obiettare. Lo scorso anno però il City ne fece quattro ai Blancos in questo stadio. Dunque, lo spettacolo è dietro l’angolo. L’Over 2.5 è proposto a 1.55 o poco più, probabile sulla carta il Multigol Casa 2-4 a 1.60. Una giocata che va a segno se i blu di Manchester vanno a segno minimo due, massimo quattro volte. Il premio per almeno una rete per tempo come a Madrid (Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo) è pari a 1.50.

Le scommesse speciali: tiri in porta e cartellini

C’è sempre grande aspettativa intorno ad un ragazzo che ha segnato 12 reti in questa edizione di Champions League. Disinnescato al Bernabeu da Courtois e compagnia, Erling Haaland è pronto a prendersi il City sulle spalle. Un suo gol in qualsiasi momento del match vale 1.65, quota che sale a 2.75 se il norvegese riuscisse a timbrare il cartellino nei primi 45 minuti.

Anche i tiri in porta sono oggetto di scommesse speciali. Sponda Real Madrid l’uomo da tenere d’occhio è Luka Modric, vale 2.50 la possibilità che nel corso dei tempi regolamentari il genio croato inquadri lo specchio della porta inglese in almeno un’occasione.

Dai tiri ai cartellini, Vinicius Junior sorpresa (a 3.50) ma non troppo. Il talento non si discute, qualche atteggiamento sopra le righe... anche.